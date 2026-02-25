В Минске ликвидирована деятельность мошеннических call-центров

Деятельность мошеннических call-центров пресечена в Минске, сообщает Следственный комитет, подробности обещает и ГУБОП. Тысячи человек более чем из 180 стран пострадали от рук аферистов. Уже СК публикует кадры задержания и допроса причастных к деятельности мошенников.

Известно, что это международная ОПГ, у них более восьми сотен фальшивых сайтов, где обещали высокий доход от инвестиций в несуществующие компании. Через электронные анкеты аферисты собирали данные людей и, представляясь "финансовыми специалистами", убеждали их переводить деньги на фиктивные счета. Далее на поддельных платформах имитировали успешную торговлю и под разными предлогами вынуждали продолжать вносить новые суммы. Похищенные средства перечисляли на подконтрольные счета.