В Минске водитель такси пошел на преступление ради возлюбленной

В Московское РУВД обратилась минчанка, которая после поездки в такси лишилась трех букетов цветов на общую сумму 350 рублей. Девушка связалась с водителем, который подвозил ее с вечеринки, но он сообщил, что цветов в машине нет.



Впрочем, извозчик слукавил видео с теми самыми букетами он даже выложил в интернет. Говорит, хотел порадовать свою даму. Теперь за такой поступок придется ответить по уголовной статье.