В Минске водителю легковушки стало плохо за рулем - он умер на месте ДТП

В Минске водителю легковушки стало плохо за рулем, в связи с чем произошло столкновение в припаркованные машины. Мужчина скончался на месте ДТП. Об этом проинформировала БЕЛТА , ссылаясь на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 10:40 75-летний водитель Toyota вблизи дома № 73 по улице Карла Либкнехта не справился с управлением, в результате чего врезался в стоящие у края проезжей части автомобили. Предварительно, мужчине стало плохо во время движения.