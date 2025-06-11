3.79 BYN
2.99 BYN
3.42 BYN
В Минске водителю легковушки стало плохо за рулем - он умер на месте ДТП
В Минске водителю легковушки стало плохо за рулем - он умер на месте ДТПnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93333ee1-f0e3-4a39-99ad-4c4e7d1aa2a9/conversions/6709fb66-5a87-4683-ac8d-52256bee49cf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93333ee1-f0e3-4a39-99ad-4c4e7d1aa2a9/conversions/6709fb66-5a87-4683-ac8d-52256bee49cf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93333ee1-f0e3-4a39-99ad-4c4e7d1aa2a9/conversions/6709fb66-5a87-4683-ac8d-52256bee49cf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93333ee1-f0e3-4a39-99ad-4c4e7d1aa2a9/conversions/6709fb66-5a87-4683-ac8d-52256bee49cf-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Минске водителю легковушки стало плохо за рулем, в связи с чем произошло столкновение в припаркованные машины. Мужчина скончался на месте ДТП. Об этом проинформировала БЕЛТА, ссылаясь на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, сегодня около 10:40 75-летний водитель Toyota вблизи дома № 73 по улице Карла Либкнехта не справился с управлением, в результате чего врезался в стоящие у края проезжей части автомобили. Предварительно, мужчине стало плохо во время движения.
Водитель Toyota скончался на месте происшествия.