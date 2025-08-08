3.69 BYN
В Минске задержали серийного вора велосипедов
Автор:Редакция news.by
В Минске задержан серийный веловор. Чтобы не попасться милиции, он скрывал свое лицо от камер. Его не останавливали замки на велосипедах и то, что они стояли у торговых центров с видеонаблюдением.
В одном из случаев злоумышленник уехал на детском велосипеде за 1 300 рублей. В милицию обратился отец ребенка. Жулика нашли, несмотря на его конспирацию.
Сейчас милиция выясняет, сколько двухколесных средств успел похитить задержанный.