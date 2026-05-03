В Москве беспилотник врезался в жилой дом
Автор:Редакция news.by
ЧП в российской столице: беспилотник врезался в жилой дом на улице Мосфильмовской. В результате удара серьезно повреждена одна из квартир - там выбиты стены сразу в трех комнатах. По предварительным данным, пострадавших нет. В целях безопасности жильцы здания были экстренно эвакуированы.
Очевидцы сообщают, что часть поврежденного фасада рухнула на припаркованный под окнами автомобиль. На месте происшествия продолжают работу оперативные службы.
Это первый за долгое время случай, когда беспилотному аппарату удалось достичь городской застройки. Обычно подобные цели перехватывают еще на подлете к российской столице.