В Москве беспилотник врезался в жилой дом

ЧП в российской столице: беспилотник врезался в жилой дом на улице Мосфильмовской. В результате удара серьезно повреждена одна из квартир - там выбиты стены сразу в трех комнатах. По предварительным данным, пострадавших нет. В целях безопасности жильцы здания были экстренно эвакуированы.

Очевидцы сообщают, что часть поврежденного фасада рухнула на припаркованный под окнами автомобиль. На месте происшествия продолжают работу оперативные службы.