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В Нигерии обрушилась строящаяся многоэтажка - погибло много людей
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В Нигерии обрушилась строящаяся многоэтажка - погибло много людейnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/829d5fb0-5a4e-419e-abff-f726a76e5031/conversions/1fd69ea8-c511-4faf-9858-a11d10af9050-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/829d5fb0-5a4e-419e-abff-f726a76e5031/conversions/1fd69ea8-c511-4faf-9858-a11d10af9050-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/829d5fb0-5a4e-419e-abff-f726a76e5031/conversions/1fd69ea8-c511-4faf-9858-a11d10af9050-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/829d5fb0-5a4e-419e-abff-f726a76e5031/conversions/1fd69ea8-c511-4faf-9858-a11d10af9050-xl-___webp_1920.webp 1920w
В результате обрушения строящейся многоэтажки в нигерийском Лагосе погибло много людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
По информации газеты Vanguard, здание, которое находилось в районе Оджоду, обрушилось утром 19 апреля. Очевидцы ЧП рассказали, что под завалами оказалось множество рабочих и случайных прохожих.
На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.