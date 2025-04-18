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В Нигерии обрушилась строящаяся многоэтажка - погибло много людей

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В Нигерии обрушилась строящаяся многоэтажка - погибло много людей

В результате обрушения строящейся многоэтажки в нигерийском Лагосе погибло много людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По информации газеты Vanguard, здание, которое находилось в районе Оджоду, обрушилось утром 19 апреля. Очевидцы ЧП рассказали, что под завалами оказалось множество рабочих и случайных прохожих.

На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.

жертвыНигерия