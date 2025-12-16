3.68 BYN
В Польше во время учений военный дрон упал на частную территорию
Автор:Редакция news.by
Военный разведывательный дрон польской армии упал на частную территорию в деревне Леково. Инцидент произошел накануне вечером во время учений. Факт крушения подтвердил министр внутренних дел Польши.
Место оцеплено, уже идет расследование. Причины выясняются. Пока версия неисправности остается главной.
Жители деревни говорят, что услышали громкий звук и увидели дым. На этот раз, к счастью, обошлось без пострадавших. Но местные жители напуганы из-за отсутствия обеспечения должной безопасности со стороны властей.