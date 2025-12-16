В Польше во время учений военный дрон упал на частную территорию

Военный разведывательный дрон польской армии упал на частную территорию в деревне Леково. Инцидент произошел накануне вечером во время учений. Факт крушения подтвердил министр внутренних дел Польши.

Жители деревни говорят, что услышали громкий звук и увидели дым. На этот раз, к счастью, обошлось без пострадавших. Но местные жители напуганы из-за отсутствия обеспечения должной безопасности со стороны властей.