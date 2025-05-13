Фото УВД Миноблисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b426011-f879-47b7-bfef-dcb81045e841/conversions/684021d5-0c11-4ac0-b77a-85d1e327c075-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b426011-f879-47b7-bfef-dcb81045e841/conversions/684021d5-0c11-4ac0-b77a-85d1e327c075-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b426011-f879-47b7-bfef-dcb81045e841/conversions/684021d5-0c11-4ac0-b77a-85d1e327c075-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b426011-f879-47b7-bfef-dcb81045e841/conversions/684021d5-0c11-4ac0-b77a-85d1e327c075-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото УВД Миноблисполкома

В Слуцком районе пассажир микроавтобуса выпал из салона на проезжую часть. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Миноблисполкома.

12 мая около 17:00 в деревне Ячево Слуцкого района 62-летний пассажир выпал на проезжую часть из салона микроавтобуса Volkswagen Crafter во время поворота. Мужчина с полученными травмами госпитализирован.