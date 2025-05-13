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В Слуцком районе пассажир микроавтобуса выпал из салона на проезжую часть
В Слуцком районе пассажир микроавтобуса выпал из салона на проезжую часть. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Миноблисполкома.
12 мая около 17:00 в деревне Ячево Слуцкого района 62-летний пассажир выпал на проезжую часть из салона микроавтобуса Volkswagen Crafter во время поворота. Мужчина с полученными травмами госпитализирован.
Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует водителям перед началом движения убедиться в том, что все двери автомобиля закрыты, а пассажиры пристегнуты ремнями безопасности.