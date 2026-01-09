3.68 BYN
В Сморгони при пожаре в общежитии 2 человека спасены, 78 эвакуированы
Автор:Редакция news.by
9 января в одном из общежитий Сморгони произошел пожар. Два человека спасены, 78 эвакуированы. На месте происшествия работало 10 единиц техники МЧС.
Система передачи извещений о ЧС "Молния" сообщила о сработке пожарной автоматики. К моменту приезда расчетов спасателей из окон блока на втором этаже уже выбивались клубы дыма.
Бойцы МЧС вывели из опасной зоны двух человек, в том числе 4-летнего ребенка. С вышерасположенных этажей эвакуировали 78 человек, из них 14 детей. Никто не пострадал.