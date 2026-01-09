В Сморгони при пожаре в общежитии 2 человека спасены, 78 эвакуированы

9 января в одном из общежитий Сморгони произошел пожар. Два человека спасены, 78 эвакуированы. На месте происшествия работало 10 единиц техники МЧС.

Система передачи извещений о ЧС "Молния" сообщила о сработке пожарной автоматики. К моменту приезда расчетов спасателей из окон блока на втором этаже уже выбивались клубы дыма.