Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЧПЗона X

В США баржа наехала на парусную лодку: погибли двое детей

Трагедия произошла на воде в США. Двое детей погибли, еще трое получили ранения в результате наезда грузовой баржи на парусную лодку недалеко от Майами-Бич. С детьми был вожатый 19 лет. Он также доставлен в больницу.

Изображение

По словам пострадавшего, детей просто снесло с лодки в залив. Двоих нашли быстро, остальных пришлось искать при помощи вертолетов и лодок. Сам парусник пока остается под баржей.

Каким образом суда не смогли разминуться, предстоит выяснить.

СШАдетиинцидент