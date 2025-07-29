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В США баржа наехала на парусную лодку: погибли двое детей
Автор:Редакция news.by
Трагедия произошла на воде в США. Двое детей погибли, еще трое получили ранения в результате наезда грузовой баржи на парусную лодку недалеко от Майами-Бич. С детьми был вожатый 19 лет. Он также доставлен в больницу.
По словам пострадавшего, детей просто снесло с лодки в залив. Двоих нашли быстро, остальных пришлось искать при помощи вертолетов и лодок. Сам парусник пока остается под баржей.
Каким образом суда не смогли разминуться, предстоит выяснить.