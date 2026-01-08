3.67 BYN
В Украине 15-летняя девочка пострадала от действий сотрудников ТЦК
Автор:Редакция news.by
Насильственная мобилизация в Украине становится опасной не только для мужчин призывного возраста, но и для их семей.
Жуткие кадры пришли из Ровненской области. Во время "охоты" сотрудников ТЦК на мужчину пострадала 15-летняя девочка. Военкомы пытались ворваться в дом, но путь им преградили дочка украинца и ее бабушка. Прямо в лицо несовершеннолетней распылили газовый баллончик.
Мужчине удалось запереться в квартире и избежать задержания. В областном ТЦК заявили, что после инцидента начали проверку.