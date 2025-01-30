В Вашингтоне столкнулись военный вертолет и пассажирский самолет - есть погибшие

В Вашингтоне произошла авиакатастрофа.

Несколько часов назад над самым центром города, в районе реки Потомак, столкнулись вертолет и пассажирский самолет. Жертвами трагического инцидента стали по меньшей мере 60 человек, в их числе все пассажиры гражданского самолета. Опубликованы кадры, которые запечатлели это столкновение.

Вертолет Black Hawk, тоже разбившийся, принадлежал военным, сколько людей было на его борту, неизвестно. По предварительным данным, виновники катастрофы - армейские летчики, они воспользовались своим приоритетным правом на полеты в вашингтонском небе, но не поставили должным образом в известность гражданских диспетчеров.

На месте происшествия идет поисково-спасательная операция. Как сообщает NBC News, как минимум четверо человек выжили после авиакатастрофы, их госпитализировали.