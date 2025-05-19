В Витебской области пассажир такси, угрожая убийством, забрал у водителя 250 рублей

В Витебской области произошло разбойное нападение на таксиста.

История началась с того, что житель Дубровенского района попросил таксиста отвезти его домой. Но на месте назначения мужчина сказал, что ему нужно сходить за деньгами домой. Водитель согласился подождать, однако через несколько минут клиент вынес не деньги, а оружие.

Надежда Денисюк, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:

"Злоумышленник, угрожая предметом, похожим на пистолет, заставил таксиста войти в жилище. Там он достал нож и под угрозой убийства забрал у водителя 250 рублей. Воспользовавшись моментом, таксист смог выбежать из дома и скрыться на своем автомобиле".