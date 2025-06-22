В Якутии на реке Вилюй произошел разлив нефтепродуктов

В Верхневилюйском районе Якутии произошла утечка нефтепродуктов на реке Вилюй, об этом сообщает iz.ru, ссылаясь на ТАСС и главу района Валерия Николаева.

"В ночь с 21 на 22 июня в Верхневилюйском улусе был зафиксирован разлив нефтепродуктов на реке Вилюй. Жители сообщили о резком запахе дизельного топлива. После поступления сообщения о разливе нефтепродуктов состоялось экстренное совещание состава КЧС (Комиссии по чрезвычайным ситуациям) в администрации района", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Он уточнил, что после проверок Росприроднадзора, МЧС и местных служб было обнаружено нефтяное пятно шириной от 3 до 15 м. Источник разлива пока не установлен, ведутся работы по установлению причин происшествия. Откачка воды из реки приостановлена, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение.