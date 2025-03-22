Во Флориде мужчина застрелил жену и троих детей

Трагический инцидент произошел в США. В результате стрельбы в штате Флорида - погибли дети. ЧП случилось в многоквартирном доме.

Сообщается, что мужчина пытался убить всю свою семью, а затем покончить с собой.

Погибла женщина и трое детей. Еще один ребенок пострадал. Стрелок в больнице.