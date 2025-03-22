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Во Флориде мужчина застрелил жену и троих детей
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12025-03-27T05:22:58.000000Z00
Трагический инцидент произошел в США. В результате стрельбы в штате Флорида - погибли дети. ЧП случилось в многоквартирном доме.
Сообщается, что мужчина пытался убить всю свою семью, а затем покончить с собой.
Погибла женщина и трое детей. Еще один ребенок пострадал. Стрелок в больнице.
Что стало причиной трагедии, пока неизвестно.