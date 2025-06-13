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Во Франции перевернулся автобус с детьми из Украины - погибли 4 человека
Автобус, перевозивший украинцев, в том числе группу детей, попал в ДТП во Франции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информационное агентство УНН.
"По информации консульского отдела посольства Украины во Франции на автомагистрали А81 возле города Ле-Ман (департамент Сарт) произошло ДТП с участием пассажирского автобуса с украинской регистрацией. По предварительной информации, упомянутый автобус перевозил граждан Украины, в том числе группу детей", - заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
В результате аварии погибли 4 человека, не менее 30 пострадали. Указывается, что 11 из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
На место аварии выехали представители посольства и посол Украины. Глава МИД Украины Андрей Сибига поручил Департаменту консульской службы МИД и посольству Украины во Франции держать ситуацию на особом контроле и обеспечить надлежащую помощь пострадавшим гражданам Украины.
Как уточняет BBC, в автобусе находились украинские подростки, приехавшие в страну по программе обмена. "Сегодня около полудня на автомагистрали A81 между Ренном и Ле-Маном автобус перевернулся на обочине автомагистрали с группой детей и подростков от 15 до 17 лет, которые находились на школьном обмене", - приводит BBC слова префекта Сарты Эммануэля Обри.