Во Франции перевернулся автобус с детьми из Украины - погибли 4 человека

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Автобус, перевозивший украинцев, в том числе группу детей, попал в ДТП во Франции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информационное агентство УНН.

"По информации консульского отдела посольства Украины во Франции на автомагистрали А81 возле города Ле-Ман (департамент Сарт) произошло ДТП с участием пассажирского автобуса с украинской регистрацией. По предварительной информации, упомянутый автобус перевозил граждан Украины, в том числе группу детей", - заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В результате аварии погибли 4 человека, не менее 30 пострадали. Указывается, что 11 из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

На место аварии выехали представители посольства и посол Украины. Глава МИД Украины Андрей Сибига поручил Департаменту консульской службы МИД и посольству Украины во Франции держать ситуацию на особом контроле и обеспечить надлежащую помощь пострадавшим гражданам Украины.