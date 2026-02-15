3.72 BYN
Вооруженный разбой в Минской области: задержаны трое иностранцев
Вооруженный разбой в Минской области. Около четырех утра на срабатывание тревожной сигнализации частного жилого дома в Смолевичском районе выбыли сотрудники Департамента охраны.
По прибытии милиционеры блокировали домовладение, в котором находились трое вооруженных злоумышленников. Они оказали сопротивление, милиционеры использовали оружие. Двоих нападавших задержали сразу, третий с оружием скрылся. После непродолжительных поисков его поймали на территории Смолевичского района.
Нападавшими оказались иностранные граждане, одному из них 17, двоим - по 18 лет. Трое пострадавших доставлены в больницу.
На место преступления выбыл министр внутренних дел Иван Кубраков. С учетом того, что нападение носит заказной характер, к разбирательству подключены сотрудники Национального центрального бюро Интерпола.