Вооруженный разбой в Минской области: задержаны трое иностранцев

Вооруженный разбой в Минской области. Около четырех утра на срабатывание тревожной сигнализации частного жилого дома в Смолевичском районе выбыли сотрудники Департамента охраны.



По прибытии милиционеры блокировали домовладение, в котором находились трое вооруженных злоумышленников. Они оказали сопротивление, милиционеры использовали оружие. Двоих нападавших задержали сразу, третий с оружием скрылся. После непродолжительных поисков его поймали на территории Смолевичского района.



