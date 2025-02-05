Война между бандами наркоторговцев - в Брюсселе произошла очередная перестрелка

В местной прокуратуре уточняют, что общественный порядок нарушают банды наркоторговцев. И подозреваемые, а их предположительно двое, все еще на свободе.

Сегодня стрельба была слышна недалеко от станции метро "Клемансо", как раз там, где накануне произошел аналогичный инцидент. Двое неизвестных открыли огонь из автоматов в подземке и скрылись в туннелях. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, стрелки были одеты в балаклавы и вооружены автоматами Калашникова. Властям пришлось закрыть несколько станций.