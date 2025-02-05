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Война между бандами наркоторговцев - в Брюсселе произошла очередная перестрелка
В Брюсселе произошла очередная перестрелка - вторая за неделю. Есть раненые.
В местной прокуратуре уточняют, что общественный порядок нарушают банды наркоторговцев. И подозреваемые, а их предположительно двое, все еще на свободе.
Сегодня стрельба была слышна недалеко от станции метро "Клемансо", как раз там, где накануне произошел аналогичный инцидент. Двое неизвестных открыли огонь из автоматов в подземке и скрылись в туннелях. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, стрелки были одеты в балаклавы и вооружены автоматами Калашникова. Властям пришлось закрыть несколько станций.
Крупнейшая бельгийская ежедневная газета Le Soir отмечает: торговля наркотиками в Брюсселе достигла таких масштабов, ставки стали настолько высоки, что вспыхивают войны между бандами. И это происходит в столице объединенной Европы.