Юноша похитил у знакомого 23 тыс. евро и купил на эти деньги 8 автомобилей

Вороновским районным отделом Следственного комитета расследуетcя уголовное дело о краже, совершенной в особо крупном размере, информирует sputnik.by со ссылкой на пресс-службу СК.

По данным следствия, в конце марта местный житель обворовал своего 39-летнего знакомого, с которым раньше поддерживал дружеские отношения и помогал по хозяйству. Отмечается, что в тот день никого не оказалось дома.

"17 летний местный житель проник в дом своего знакомого, зная, где тот хранит ключи и ценности. Открыв сейф, юноша забрал свыше 23 тыс. евро", - рассказали в Следственном комитете.

По информации СК, большую часть средств юноша потратил на покупку восьми автомобилей. Он планировал использовать их в личных целях, однако одно авто оказалось неисправным, и поэтому юный грабитель избавился от машины путем поджога.

Отмечается, что при возвращении домой хозяин сразу заметил пропажу и понял, что кражу совершил кто-то из знакомых. Мужчина обратился в милицию. Правоохранители быстро определили круг подозреваемых и вышли на след юноши.

В ходе осмотра мест, на которые указал фигурант, следователи обнаружили 1,5 тыс. евро и свыше 8 тыс. белорусских рублей - те деньги, которые молодой человек не успел потратить. В ходе допроса он признал свою вину и заявил, что не собирался возвращать деньги владельцу.

Установлено, что фигурантом является учащийся одного из колледжей Гродно. Парень проживает с семьей. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. С санкции прокурора к юноше применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.