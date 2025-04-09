Задержан брачный аферист - мужчина знакомился с женщинами, представляясь успешным бизнесменом

Брачный аферист, подозреваемый в многомиллионном хищении денег у 20 человек, задержан в России. Мужчина знакомился с женщинами, представляясь успешным бизнесменом. Своим новым знакомым он рассказывал, что занимается продажей машин.

Злоумышленник окружал впечатленных его рассказами дам заботой и оказывал им небольшие услуги, например, ремонтировал машину или помогал в получении ипотеки. Таким образом, ловелас входил к ним в доверие. А как только это удавалось сделать, жиголо просил у женщин финансовой помощи.