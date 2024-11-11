Затопили печь и подожгли дом, собаке помогли выбраться из колодца - обзор ЧП

Минск

Одна женщина погибла, еще 4 человека спасли на пожаре в белорусской столице. Сотрудники МЧС получили сигнал о возгорании в квартире. Дом расположен по улице Казинца. Возгорание произошло в апартаментах на четвертом уровне девятиэтажки. На полу в коридоре спасатели обнаружили 49-летнюю хозяйку жилища, женщина была без сознания. Ее вынесли на свежий воздух, но спасти не удалось. Из-за плотного дыма создалась угроза для жильцов соседних квартир, четверых человек (из них двоих детей) спасли огнеборцы. Причину ЧП пока не называют.

Чаусский район

В ночь на 18 декабря спасатели получили сообщение о возгорании в дачном доме в Чаусском районе. На линию 101 позвонили хозяева, сами они вышли из здания до приезда огнеборцев. В жилище же уничтожена веранда, крыша и имущество повреждены. Хозяева несколько часов топили печь, но вместо тепла помещение начал заполнять дым. Сначала владельцы пытались разобраться самостоятельно, но потеряли время, в итоге пламя охватило постройку.

Мостовский район

Оперативно сработали. 17 декабря спасатели ликвидировали возгорание на частном подворье в Мостовском районе. Вспыхнула хозпостройка, о чем сообщили очевидцы ЧП. Пламя охватило деревянное строение. Как выяснилось, здание уже давно не используется, там никто не живет. Сотрудники МЧС потушили пожар, но крыша и стены повреждены. Предварительно, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем, но кто мог быть на месте происшествия - неизвестно.

Лоевский район

Спасатели помогли собаке выбраться из колодца. Местные жители не смогли самостоятельно помочь четвероногому. В итоге прибывшие на место сотрудники МЧС использовали штурмовую лестницу и веревку, чтобы вызволить пса. Он не пострадал.

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