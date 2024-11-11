3.37 RUB
3.46 USD
3.63 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаЗдоровьеРегионыПроисшествияКультураТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Затопили печь и подожгли дом, собаке помогли выбраться из колодца - обзор ЧП
Минск
Одна женщина погибла, еще 4 человека спасли на пожаре в белорусской столице. Сотрудники МЧС получили сигнал о возгорании в квартире. Дом расположен по улице Казинца. Возгорание произошло в апартаментах на четвертом уровне девятиэтажки. На полу в коридоре спасатели обнаружили 49-летнюю хозяйку жилища, женщина была без сознания. Ее вынесли на свежий воздух, но спасти не удалось. Из-за плотного дыма создалась угроза для жильцов соседних квартир, четверых человек (из них двоих детей) спасли огнеборцы. Причину ЧП пока не называют.
Чаусский район
В ночь на 18 декабря спасатели получили сообщение о возгорании в дачном доме в Чаусском районе. На линию 101 позвонили хозяева, сами они вышли из здания до приезда огнеборцев. В жилище же уничтожена веранда, крыша и имущество повреждены. Хозяева несколько часов топили печь, но вместо тепла помещение начал заполнять дым. Сначала владельцы пытались разобраться самостоятельно, но потеряли время, в итоге пламя охватило постройку.
Мостовский район
Оперативно сработали. 17 декабря спасатели ликвидировали возгорание на частном подворье в Мостовском районе. Вспыхнула хозпостройка, о чем сообщили очевидцы ЧП. Пламя охватило деревянное строение. Как выяснилось, здание уже давно не используется, там никто не живет. Сотрудники МЧС потушили пожар, но крыша и стены повреждены. Предварительно, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем, но кто мог быть на месте происшествия - неизвестно.
Лоевский район
Спасатели помогли собаке выбраться из колодца. Местные жители не смогли самостоятельно помочь четвероногому. В итоге прибывшие на место сотрудники МЧС использовали штурмовую лестницу и веревку, чтобы вызволить пса. Он не пострадал.
Непогода в Беларуси
Порывы ветра до 25 м/с - МЧС ликвидирует последствия непогоды. Немало происшествий спровоцировал в Беларуси шквалистый ветер. Пострадали 6 населенных пунктов в Слуцком и Столбцовском районах. Не пощадила стихия кровли зданий, без крыши над головой остались жители одного дома, также повреждена кровля в 8 сельхозпостройках. По данным МЧС, зафиксированы 6 случаев падения деревьев в Брестской, Гомельской и Минской областях. Одно дерево упало на автомобиль. Спасатели и сотрудники других организаций оперативно ликвидировали последствия непогоды, в том числе распиливали и убирали упавшие деревья.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В 2008 году в результате взрыва на концерте в честь Дня Независимости пострадали порядка 50 человек
Льготные кредиты под 5 % годовых на 20 лет - 2008-й стал началом решения квартирного вопроса
По итогам года экспорт туруслуг в Беларуси ожидается на уровне 270 млн долларов
Шпаковский: Политика Саакашвили в 2008-м стала спусковым крючком для развязывания войны
В мире
Все
По отмашке из Вашингтона. Армения в любой момент может покинуть ОДКБ
В Мурманской области пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом. Есть пострадавшие
В Латвии проходит масштабная проверка боеготовности армии. В Минобороны сообщили о цели мероприятий
Действующий президент Грузии вновь отказалась сдать мандат после 29 декабря
Регионы
Все
Происшествия
Все