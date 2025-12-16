3.68 BYN
15 декабря в Могилеве зажгли огни на главной елке области
Марафон ярких новогодних мероприятий стартовал в Могилеве. 15 декабря здесь зажгли огни на главной елке области. Этот момент пришли запечатлеть тысячи горожан. Поздравили жителей региона юные артисты, популярные коллективы и блогеры.
Яркое шоу прошло на главной площади областного центра, куда на огненных санях прибыли главные герои сказочного представления - Дед Мороз и Снегурочка.
"Я мама и жду еще одного малыша, поэтому для меня это новогоднее чудо вдвойне. Всегда приятно вспомнить себя маленькой и разделить с близкими, подписчиками это прекрасное событие. Даже если ты взрослый, все равно надо приходить зажигать елку, загадывать желание", - поделилась блогер Анна Горбацкая.
15 декабря новогодние елки зажглись во всех городах региона. На праздничных площадках развернулись ярмарки и новогодняя торговля.