Белорусский фонд мира передал высокотехнологичное оборудование учреждениям здравоохранения Витебска

Представители Белорусского фонда мира передали оборудование учреждениям здравоохранения Витебска. Новые аппараты ИВЛ доставили в областной специализированный дом ребенка.

Многие малыши нуждаются в особом уходе. Специалисты оказывают паллиативную стационарную помощь, а также выезжают в семьи, где воспитываются тяжелобольные дети.

Елена Мизеркина, главврач Витебского областного специализированного дома ребенка:

"Аппараты искусственной вентиляции легких необходимы для детей, которые здесь находятся, а также для тех детей, которые в будущем смогут жить в своих семьях, но в силу обстоятельств им нужны такие аппараты. Поэтому мы помогаем таким семьям, обучаем их, адаптируем к этому оборудованию".

"Мы заботимся в том числе о социальных учреждениях такого типа, как дома ребенка или детские дома", - отметила председатель правления Витебского областного отделения общественного объединения "Белорусский фонд мира" Татьяна Туманова.

Новый аппарат искусственной вентиляции легких появился и в роддоме Витебска. Современное оборудование позволит повысить качество оказания медицинской помощи малышам, которые появились на свет раньше срока.

