Благотворительная акция "Подари радость ближнему" прошла в Клецком районе

Радость пасхального торжества, домашние угощения, душевные разговоры и внимание - именно из таких простых мелочей соткано милосердие в этот особый пасхальный период.

В шестой раз, по традиции в Светлый понедельник, в Минской области проходит благотворительная акция "Подари радость ближнему".

13 апреля теплая встреча объединила искренние сердца проживающих в отделении Клецкого территориального центра социального обслуживания. В гости к ним приехали митрополит Вениамин и губернатор Минской области.

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

"Праздник Пасхи особенно располагает к тому, чтобы мы делились радостью с теми людьми, которые в силу обстоятельств не могут это прочувствовать. Очень важно проявлять доброту по отношению к другому человеку. Господь это вознаграждает, а самое главное - добро умножается в мире".

Алексей Кушнаренко, председатель Мингорисполкома:

"Основная цель взаимодействия местных органов власти со служителями церкви - оказать необходимое внимание и поддержку людям, которые находятся в сложном положении".