Весенний сев - расскажем о людях, обеспечивающих будущее продовольственной безопасности Беларуси

По весне все чаще начинаются разговоры о продовольственной безопасности. Президент Беларуси ставит ее в основу сохранения порядка в стране. Хорошо приходить в магазин и выбирать из яркого множества товаров то, что нравится и по вкусу, и по цене. Далеко не все в мире могут себе такое позволить.

Аграрный сектор является одним из ключевых сегментов белорусской экономики. Именно весна - здесь главный фундамент. От того, насколько слаженно пройдет посевная кампания, зависит многое.

Страна должна развиваться. Приоритеты определены: рост благосостояния людей и развитие регионов. Экономика должна подтягивать за собой все отрасли. Она начинается с пашни, где прямо сейчас идет задел под будущий урожай.

Ранним утром в поле сельхозпредприятия "ВязовницаАгро" за штурвалом энергонасыщенного трактора уже работает механизатор Виктор Сакович. Он утверждает: сезон на сезон не приходится, от весенней погоды можно ожидать всего. В 2025 году в это время уже вовсю сеяли, а в 2026-м только начали.

"Земля подсохла, можно начинать сеять", - рассказал Виктор Сакович.

Особенность нынешнего сезона в том, что где-то поля уже можно пускать в дело (пахать, сеять), а где-то почва еще не оттаяла. Поэтому идет выборочный сев ранних яровых. Особенно за него взялись на юге Могилевского региона.

Анатолий Бизунок, директор ОАО "ВязовницаАгро":

"План ярового клина - 890 га. Планируем в течение двух недель полностью закрыть яровой клин. Поэтапно будет добавляться техника. Также параллельно ведется подкормка озимых зерновых, озимого рапса, внесение минеральных, органических удобрений. Земля проснулась, поэтому не теряем ни минуты времени".

Работы много, ведь под сельхозугодия в хозяйстве отвели в 2026 году почти 10 тыс. га. Посевных площадей прибавилось на 1 тыс. за счет распашки улучшенных луговых угодий. Рассчитывают на хороший урожай.

Сергей Сидоренко, зампредседателя - начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Осиповичского райисполкома:

"Все хозяйства района приступили к севу. Перед нами ставится задача: в оптимальные сроки быстро закончить яровой сев. Яровых нужно отсеять на площади 2 933 га (порядка 1 тыс. га пшеницы, 800 га ячменя, 750 га зернобобовых, 375 га овса). В районе имеется 111 тракторов, из них 33 энергонасыщенные. Все хозяйства обеспечены семенным материалом".

Стране нужно получить урожай не ниже прошлогоднего. Главе государства на неделе о ситуации с посевной доложил руководитель отрасли. К севу ранних яровых зерновых приступили в большей части страны, кроме Витебской области, ввиду природно-климатических условий северного региона. Обеспечена высокая готовность техники, что позволит выполнить необходимые объемы работы в оптимальные сроки. Особая ставка в нынешнем сезоне - на кукурузу.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Главой государства поставлена задача намолотить зерна не менее уровня 2025 года, где мы намолотили 11,1 млн т зерна, с учетом всех фермеров, намолота рапса. В 2026-м мы должны получить не менее - задача стоит 11,5 млн т зерна. Все для этого есть. Аграрии готовы к тому, чтобы выполнить поставленные задачи. Хозяйства обеспечены топливом, благодаря поддержке нашего государства, трудовыми ресурсами".

15 тыс. га яровых культур предстоит посеять в Бобруйском районе - это зерновые, гречиха, кукуруза на зерно и силос. За каждым гектаром стоит труд механизаторов и агрономов.

Александр Кавранин, первый зампредседателя - начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Бобруйского райисполкома:

"Район готов к проведению весенних полевых работ. Готовность техники составляет около 99 %. Сегодня ведутся работы по внесению органических и калийных удобрений, вспашке и подготовке почвы, подготовке семенного материала. Все хозяйства приступили к подкормке озимых культур".

К хлеборобам Гомельской области весна пришла раньше обычного. В хозяйстве "Неначское" в подготовленную почву кладут калийные удобрения, следом - зерно. Зерно пойдет на комбикорм буренкам.

Андрей Новик, директор ОАО "Неначское":

"Еще с осени начинаем пахать под зябь, вносим удобрения уже по весне, после чего культивируем и начинаем сеять. Важно не упустить сроки, чтобы плавно перейти к следующим операциям: внесение органических удобрений под кукурузу, обработка рапса, внесение азота под озимые культуры".

За день механизатор Егор Змушко проходит в среднем 35 гектаров. Времени на раскачку нет, весной каждый день на счету.

Егор Змушко, механизатор ОАО "Неначское":

"Первые подготовили технику, и получилось раньше выехать. У нас земля быстро пересыхает. Из-за этого мы начинаем сеять раньше. В 7:00 приходим на работу, осматриваем технику, если требуется, устраняем мелкие неисправности, а дальше едем в поле".

Хозяйский подход к делу - то, что требуется сейчас от аграриев. Как показали предыдущие годы, именно это и позволяет противостоять капризам погоды.

Иван Манько, замначальника управления сельского хозяйства и продовольствия Калинковичского района:

"У нас не должно быть проблем с топливом, все будут им обеспечены. Погодные условия уже позволяют во всем районе сеять овес. Культура холодостойкая, нужно забрать зимнюю влагу для лучшего роста и развития".