3.75 BYN
2.81 BYN
3.30 BYN
Сейм Литвы принял закон о строительстве полигона недалеко от границы с Беларусью
Автор:Редакция news.by
Несмотря на массовые протесты местных жителей, Сейм Литвы принял закон о строительстве полигона недалеко от границы с Беларусью.
За создание военного объекта проголосовали более ста депутатов. Теперь этот закон осталось подписать президенту. В Минобороны пояснили, что решение связано с изменившейся ситуацией в области безопасности и ростом потребностей в обучении литовской армии и союзников по НАТО.
Планируется, что первые учения в Капчяместисе начнут уже в 2028 году, а стрельбища оборудуют к 2030 году.
Заседание Сейма сопровождалось протестами. Люди пришли с плакатами "Литва - не военная территория!". Участники акции называют проект создания полигона преступлением и призывают не уничтожать леса и животных ради очередного военного объекта.