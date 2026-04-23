Несмотря на массовые протесты местных жителей, Сейм Литвы принял закон о строительстве полигона недалеко от границы с Беларусью.

За создание военного объекта проголосовали более ста депутатов. Теперь этот закон осталось подписать президенту. В Минобороны пояснили, что решение связано с изменившейся ситуацией в области безопасности и ростом потребностей в обучении литовской армии и союзников по НАТО.

Планируется, что первые учения в Капчяместисе начнут уже в 2028 году, а стрельбища оборудуют к 2030 году.