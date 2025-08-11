3.72 BYN
2.99 BYN
3.48 BYN
2 физкультурно-оздоровительных комплекса для студентов БГУ и БГТУ как подарок ко Дню знаний
Здоровый образ жизни - визитная карточка Беларуси. В Год благоустройства в столице активно возводят спортивные объекты. В 2025 году появятся 2 физкультурно-оздоровительных комплекса для студентов БГУ и БГТУ. Важным дополнением к строящимся комплексам станут существующие общегородские спортивные площадки открытого типа, это поможет в организации единой среды.
Год благоустройства набирает обороты. В столице активно идет строительство нескольких спортивных объектов инфраструктуры. Один из них для студентов БГТУ. Разместится он на ул. Белорусской. В спорткомплексе будет бассейн на 6 дорожек по 25 м, 2 сауны, тренажерка и зал бокса.
Игорь Бахматов, проректор Белорусского государственного технологического университета:
"Строится он на безбарьерной основе тоже. Это очень важно. Очень важно, что рядышком проходит городская велодорожка, поэтому спорткомплекс открыт для людей, которые передвигаются на средствах персональной мобильности".
В первую очередь пользоваться всем этим смогут студенты БГТУ. Однако шанс оздоровиться будет и у обычных минчан. На примере других университетских спорткомплексов они платно в свободное от учебных занятий время оказывают услуги жителям столицы.
Николай Филиппов, завкафедрой физического воспитания и спорта Белорусского государственного технологического университета:
"Здесь рядом располагается порядка 10 общежитий Белорусского государственного университета, Белорусского государственного технологического университета и экономического университета. Это позволит молодежи в свободное от учебы время приходить в спортивный комплекс и заниматься. Хотелось бы поблагодарить правительство, главу государства, Совет Республики Беларуси, особенно Наталью Ивановну Качанову, которые оказали помощь в строительстве данного объекта. Более того, этот объект включен в государственную инвестпрограмму и радует нас, что заканчивается строительство к учебному году".
Экодизайн и современные технологии сочетает в себе и новый физкультурно-оздоровительный комплекс БГУ на улице Курчатова. Эффектное здание в экостиле, облицованное сэндвич-панелями и украшенное витражным остеклением, уже стало яркой архитектурной доминантой района, гармонично вписавшись в природный ландшафт. Внутри комплекса расположились 2 многофункциональных спортивных зала, залы хореографии и для занятий фитнесом, тренерские. Снаружи - футбольный стадион с искусственным покрытием.
Дмитрий Байков, производитель работ на объекте ГПО "Минскстрой":
"Фасад выполняется с облицовкой алюмокомпозитными панелями. Также часть здания будет выполнена из алюминиевых кассет с нанесением перфорации двух пловцов. Выполняется гидроизоляция чаши бассейна. На сегодняшний день приступаем к испытанию гидроизоляции. Также выполняем отделку стен спортивного зала".
Белорусское студенчество с благодарностью относится к таким подаркам и точно знает цену непосильного труда при строительстве комплексов. Ведь студенческие отряды этим летом также трудятся на республиканских и городских стройках - Парке народного единства, Национальном историческом музее, детских поликлиниках и лабораторных корпусах. Ведь для белорусов труд крут.