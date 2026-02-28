28 февраля в 18:00 станет известен победитель четвертого сезона турнира "Лиги храбрых"

28 февраля запомнится захватывающим спортивным событием - проект Белорусской федерации борьбы и Президентского спортивного клуба "Лига храбрых" назовет имя триумфатора четвертого сезона.

В финал международного турнира пробились только представители Беларуси. Минская область впервые в истории примет участие в финале, но в соперниках - Могилевская область, регион знаменит своими талантами в борьбе. Могилевчане победили два года назад, поэтому обе сборные абсолютно сильны. Финал состоится в 18 часов.

Все в ожидании большого события не только для белорусской борьбы, но и во всем белорусском спорте, поскольку "Лига храбрых" - это турнир Президентского спортивного клуба. Предыдущие финалы показали, насколько такие соревнования для детско-юношеского спорта Республики имеют очень большое значение.

Дети растут, взрослеют, понимают суть борьбы, но самое главное - готовы общаться с журналистами, быть под давлением публики, поскольку все проходит в реалити-шоу-формате, поэтому ребятам интересно, и для них это значимый турнир в их спортивной судьбе.

"Команда идет к финалу. Прошли команды Гродненской области, Брестской области и города Москвы. Путь был тяжелый. Тренируемся каждый день по две интенсивные тренировки. Нарабатываем свою лучшую технику, свои лучшие броски в отработке, в борьбе, в партере. Хочется, конечно, победить. Ощущение такой радости, что вышли в финал", - рассказал один из участников турнира.

"Когда я сам выхожу на ковер, надо сосредоточиться: мысли лишние прочь и бороться. Нравится "Лига храбрых" тем, что, во-первых, призы хорошие, а во-вторых, болельщики болеют. Когда борешься, больше всего нравятся эмоции и вкус победы", - отметил участник турнира.

"Лига храбрых" в конце 2026 года была отмечена первой в истории маркетинговой премией про спорт, которую проводил Национальный олимпийский комитет. Она стала лучшей в своей номинации.