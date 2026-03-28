Арина Соболенко выиграла турнир WTA-1000 в Майами
Автор:Редакция news.by
Арина Соболенко второй раз выиграла турнир WTA-1000 в Майами. В финале белоруска встречалась с американкой Кори Гауфф, занимающей четвертое место в мировом рейтинге, и победила в трехсетовом поединке - 6:2, 4:6, 6:3.
Таким образом, наша теннисистка не только защитила титул в Майами, но и выиграла "Солнечный дубль".
Две победы в финалах "тысячников" на американских кортах в один год - редкое достижение. Теперь у Арины Соболенко, которая снова подтвердила статус первой ракетки мира, - 24 чемпионских титула на турнирах под эгидой WTA.