Арина Соболенко выиграла турнир WTA-1000 в Майами

Арина Соболенко второй раз выиграла турнир WTA-1000 в Майами. В финале белоруска встречалась с американкой Кори Гауфф, занимающей четвертое место в мировом рейтинге, и победила в трехсетовом поединке - 6:2, 4:6, 6:3.

Таким образом, наша теннисистка не только защитила титул в Майами, но и выиграла "Солнечный дубль".