Белорус Воробей занял шестое место в пасьюте на этапе Кубка Содружества в Сочи
Белорус Максим Воробей попал в цветочную церемонию по итогам гонки преследования на пятом этапе Кубка Содружества по биатлону в Сочи.
На старт мужского пасьюта Воробей вышел десятым в 54 секундах отставания от лидера. Максим допустил по одному промаху на первом и третьем огневых рубежах, к заключительной стойке белорус подходил девятым. Стойку наш биатлонист отработал без ошибок, благодаря чему поднялся на четвертое место. На последнем круге Воробей потерял пару позиций и финишировал шестым. Тройку призеров составили россияне Карим Халили, Кирилл Бажин и Даниил Серохвостов.
Всего участие в гонке преследования приняли 57 спортсменов, в том числе 12 белорусов. Лидер общего зачета Кубка Содружества Антон Смольский зашел на два штрафных круга, в итоге разменял 15-е стартовое место на 10-е финишное.
Совсем скоро продолжит программу соревнований женская гонка преследования. И здесь четвертой на дистанцию отправится Динара Смольская. Прямая трансляция начнется в 12:55 на телеканале "Беларусь 5".