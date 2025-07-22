Белоруска Алина Нестерович завоевала серебро в стрельбе из пневматического пистолета в Скопье

Во второй соревновательный день на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Скопье белоруска Алина Нестерович стала серебряным призером в стрельбе из пневматического пистолета с результатом 375 очков.

Первой стала турчанка Эзгинур Туркмен со 378 очками. Бронзовая награда у Глории Санчес из Испании. Ее результат - 373 очка.

Также 22 июля будут разыграны награды в миксте в стрельбе из пневматической винтовки.

Награда Алины Нестерович уже вторая для нашей команды.

21 июля Арсений Ливанцов стал бронзовым призером в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м.