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Белоруска Алина Нестерович завоевала серебро в стрельбе из пневматического пистолета в Скопье
Автор:Редакция news.by
Во второй соревновательный день на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Скопье белоруска Алина Нестерович стала серебряным призером в стрельбе из пневматического пистолета с результатом 375 очков.
Первой стала турчанка Эзгинур Туркмен со 378 очками. Бронзовая награда у Глории Санчес из Испании. Ее результат - 373 очка.
Также 22 июля будут разыграны награды в миксте в стрельбе из пневматической винтовки.
Награда Алины Нестерович уже вторая для нашей команды.
21 июля Арсений Ливанцов стал бронзовым призером в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м.
Поздравляем белорусскую команду с очередным успехом!