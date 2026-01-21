Белоруска Мария Гнедчик победила на первом этапе Кубка Леднева по пятиборью в Кирове

Мария Гнедчик триумфально начала соревновательный сезон в современном пятиборье. Спортсменка завоевала золото на первом этапе Кубка Павла Леднева, который проходит в Кирове.

В финале на старт заключительного вида программы - лазер-рана - белоруска подошла под пятым номером с отставанием от лидера в полминуты. Однако по ходу дистанции смогла отыграть гандикап и финишировать первой, опередив россиянку Амину Тагирову на 20 секунд.

Еще одна белоруска Наталья Савенкова попала в цветочную церемонию, показав пятый результат.