Белорусская сборная по современному пятиборью завоевала две медали первого этапа Кубка мира
Автор:Редакция news.by
Сборная Беларуси по современному пятиборью продолжает подтверждать высокий конкурентоспособный уровень на международной арене.
На старте соревновательного сезона - первом этапе Кубка мира, проходившем в Каире с 8 по 12 апреля, - наши девушки завоевали две медали. Анастасия Малашенока взяла серебряную медаль, у Виолетты Гуреевой бронзовая награда.
В 2025 году девушки также поднимались на пьедестал почета египетского этапа первенства.
Следующий старт в международном календаре сборной страны - второй этап Кубка мира. Он пройдет в болгарском Пазарджике с 12 по 18 мая.