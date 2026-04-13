Белорусская сборная по современному пятиборью завоевала две медали первого этапа Кубка мира

Сборная Беларуси по современному пятиборью продолжает подтверждать высокий конкурентоспособный уровень на международной арене.

На старте соревновательного сезона - первом этапе Кубка мира, проходившем в Каире с 8 по 12 апреля, - наши девушки завоевали две медали. Анастасия Малашенока взяла серебряную медаль, у Виолетты Гуреевой бронзовая награда.

В 2025 году девушки также поднимались на пьедестал почета египетского этапа первенства.