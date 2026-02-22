Белорусские борцы вольного стиля завоевали 22 медали, из них 9 - золотые

Наши борцы вольного стиля завоевали 22 медали, из них 9 - золотые, на домашнем Международном турнире памяти Александра Медведя. Первенство в Минске собрало более 300 спортсменов из 14 стран, среди которых призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Эти соревнования стали для наших спортсменов подводящим стартом к грядущим первенствам континента. В частности, свои силы проверила белорусская молодежь, сборная страны до 23 лет, которой предстоит возвращение на Международную арену под государственной символикой.

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

"Каждый чемпионат Европы мы приезжаем с медалями. Планка поднята. Опускать эту планку не имеем права. Конечно же, когда тебе вернули флаг, первая наша задача какая? Поднять этот флаг, чтобы этот флаг увидели. Это большая мотивация. Мы говорим по этому поводу и со спортсменами, и с тренерами. И мы, как федерация, понимаем, нам нужен флаг, вьющийся выше всех, и поэтому мы очень будем стараться это делать".

Виктория Радькова, чемпионка международного турнира по борьбе памяти А. В. Медведя:

"Конкуренция на этом турнире действительно очень на хорошем уровне. Нужно было выкладываться, стараться, как в последний раз, отдавать все силы. Какие-то технические моменты, где-то не доработала, где-то не доделала. Но это будет всегда и всегда дорабатываться, неважно на каких соревнованиях и неважно, к каким соревнованием мы будем готовиться".