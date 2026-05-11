Экстремалы Беларуси и зарубежья испытали силу духа на Bison Race в Силичах
Автор:Редакция news.by
Трехдневный спортивный фестиваль, забег с препятствиями Bison Race, собрал в Силичах лучших экстремалов Беларуси и зарубежья.
Особенных испытаний всем атлетам добавила погода: проливной дождь на трассе и во время прохождения всех препятствий. Но опытным бегунам и она не страшна, ведь каждый хотел испытать себя на силу духа и выносливость.
В следующий раз экстремалы бегового движения соберутся в начале июня, очередной забег летнего сезона состоится Жодино. Именно в этом городе 11 лет назад зарождалась такая спортивная культура, как Bison Race.