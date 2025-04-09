Хоккеисты столичного "Динамо-Олимпика" выиграли Высшую лигу Беларуси

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Столичный клуб "Динамо-Олимпик" одержал победу в Высшей лиге - молодежном чемпионате Беларуси по хоккею, пишет БЕЛТА.

Большую часть участников Высшей лиги составляют фарм-клубы команд белорусской экстралиги. В сезоне-2024/25 молодежного первенства страны выступили 14 команд. Первое место по итогам регулярного чемпионата заняли игроки минского "Динамо-Олимпика". В четвертьфинале представители столицы в трех матчах обыграли новополоцкий "Нефтехимик", а в полуфинале были сильнее сборной Беларуси-U18 (4:1 в серии).

Соперниками минчан по финалу стали пинские "Ястребы", которые ранее выбили из борьбы гродненский "Прогресс" (3:0) и "Белсталь" из Жлобина (4:1). В двух стартовых матчах решающей серии 2 и 4 апреля команды обменялись победами, обе игры в Пинске 6 и 8 апреля остались за столичным клубом (5:1 и 5:2). Закрыть серию на своем льду "бело-голубые" не смогли, уступив в минувший четверг со счетом 1:3.

Шестой поединок финала состоялся на юге страны. Уже на второй минуте гости вышли вперед усилиями Максима Мальцева, в середине отрезка перевес минчан укрепил Даниил Боурош. В заключительной трети Матвей Матюшенко и Никита Викулов довели разрыв до крупного, пинчане сумели ответить лишь точным броском Владислава Климина за несколько минут до сирены.