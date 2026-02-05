Команда "Спешиал Олимпикс" представит Беларусь на "Мастерских играх - 2026" в ОАЭ

Президентский спортивный клуб продолжает на деле доказывать, что спорт для всех и без границ. Уже 6 февраля в столице Объединенных Арабских Эмиратов стартуют "Мастерские игры - 2026".

На этом крупнейшем мультиспортивном форуме Ближнего Востока страну представит команда белорусского комитета "Спешиал Олимпикс", что стало возможным благодаря тесной кооперации организации и Президентского спортивного клуба.

Пять атлетов выступят в соревнованиях по легкой атлетике - воспитанники Глусского детского социального пансионата "Весново".

Лариса Таболина, исполнительный директор белорусского комитета "Спешиал Олимпикс":

"Игры такого ранга - это возможность пообщаться с такими же ребятами из других стран, наладить какие-то контакты. Для нас будет тоже очень важно наладить контакты с организацией "Спешиал Олимпикс" в Объединенных Арабских Эмиратах, что тоже поможет организовывать в дальнейшем, в том числе, международные соревнования".