Команда "Спешиал Олимпикс" представит Беларусь на "Мастерских играх - 2026" в ОАЭ
Президентский спортивный клуб продолжает на деле доказывать, что спорт для всех и без границ. Уже 6 февраля в столице Объединенных Арабских Эмиратов стартуют "Мастерские игры - 2026".
На этом крупнейшем мультиспортивном форуме Ближнего Востока страну представит команда белорусского комитета "Спешиал Олимпикс", что стало возможным благодаря тесной кооперации организации и Президентского спортивного клуба.
Пять атлетов выступят в соревнованиях по легкой атлетике - воспитанники Глусского детского социального пансионата "Весново".
Лариса Таболина, исполнительный директор белорусского комитета "Спешиал Олимпикс":
"Игры такого ранга - это возможность пообщаться с такими же ребятами из других стран, наладить какие-то контакты. Для нас будет тоже очень важно наладить контакты с организацией "Спешиал Олимпикс" в Объединенных Арабских Эмиратах, что тоже поможет организовывать в дальнейшем, в том числе, международные соревнования".
"Мастерские игры" пройдут в Абу-Даби с 6 по 15 февраля. Всего в рамках мультиспортивного форума выступят 25 тыс. спортсменов из 120 стран мира. Программа соревнований включает в себя 33 вида спорта.