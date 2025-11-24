Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Команда женского баскетбольного клуба "Минск" стала обладателем кубка Беларуси

Женский баскетбольный клуб "Минск" шестой раз в истории стал обладателем кубка Беларуси. В финальной схватке команда Ольги Подобед встретилась с гродненской "Олимпией". В результате упорного противостояния счет на табло 68:50 в пользу столичного коллектива.

Самым результативным игроком в минской дружине стала Анастасия Бабак - плюс 14 очков, а среди гродненской команды отметилась Александра Полубок - у нее столько же.

В матче за бронзу "Горизонт" переиграл молодежную команду "Минска". Итоговый счет - 55:71.

