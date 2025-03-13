Александр Лукашенко поздравил Кирсти Ковентри с избранием на пост президента МОК

Выборы состоялись на 144-й сессии организации, которая проходит на греческом курорте Коста-Наварино. Для обеспечения тайны голосования избирательный процесс проходил за закрытыми дверями и не транслировался. В зале заседания во время процесса выборов не допускалось наличие у присутствующих каких-либо электронных устройств. Срок полномочий Кирсти Ковентри начнется 24 июня 2025 года и продлится 8 лет. Томас Бах, руководивший организацией с 10 сентября 2013 года, покинет свой пост в июне этого года и по решению 144-й сессии комитета станет пожизненным почетным президентом МОК. Всего на пост главы организации претендовали семеро кандидатов.