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Александр Лукашенко поздравил Кирсти Ковентри с избранием на пост президента МОК
Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию, член Исполкома Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри из Зимбабве избрана новым президентом МОК.
Выборы состоялись на 144-й сессии организации, которая проходит на греческом курорте Коста-Наварино. Для обеспечения тайны голосования избирательный процесс проходил за закрытыми дверями и не транслировался. В зале заседания во время процесса выборов не допускалось наличие у присутствующих каких-либо электронных устройств. Срок полномочий Кирсти Ковентри начнется 24 июня 2025 года и продлится 8 лет. Томас Бах, руководивший организацией с 10 сентября 2013 года, покинет свой пост в июне этого года и по решению 144-й сессии комитета станет пожизненным почетным президентом МОК. Всего на пост главы организации претендовали семеро кандидатов.
Александр Лукашенко поздравил Кирсти Ковентри с избранием на пост президента Международного олимпийского комитета: "Убежден, что под Вашим руководством международное олимпийское движение сможет внести весомый вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между народами и странами, обеспечение доступности спорта для всех. Желаю крепкого здоровья и успехов в служении высоким целям и идеалам Олимпизма".