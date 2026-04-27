Мечта, которая превратилась в дело жизни: как белоруска покоряет гравитацию
Тезис, который часто звучит от Президента Беларуси: "Для того чтобы стабильно развиваться и быть на высоте, нужно не отрываться от родной земли".
С улыбкой и без лишних размышлений Полина Власова с 1000 метров рассекает воздушное пространство. Впервые с небом белоруска познакомилась в 5-м классе. Признается, что если бы не боялась высоты, может, и прыгать бы не решилась.
Полина Власова, спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по парашютному спорту:
"Мой папа - врач, к нему на прием пришла парашютистка и предложила ему прыгнуть с парашютом. Но так сложились обстоятельства, он решил, что лучше будет, если прыгну я. Мне на тот момент было 12 лет. Мы попали в облако, а я с детства любила смотреть на облака. Поэтому это было исполнение детской мечты".
Судьбоносная случайность или мечта воплотились в дело жизни. В составе национальной команды она участвует в международных соревнованиях. Недавно вместе завоевали Кубок ДОСААФ СНГ. А в перерывах перед крупными стартами проходят учебно-тренировочные сборы.
Мастера спорта, чемпионки мира, спортсмены-инструкторы не просто прыгают с парашютом. Они еще отрабатывают "точность приземления" - попадают в мишень размером 16 см.
Если в гимнастике помогает земля под ногами, то в скайдайвинге нужно еще подружиться с ветром.
Александр Герасименко, старший тренер национальной команды по парашютному спорту:
"Прыжок выполняется в высоте 2200 метров, спортсмен 30 секунд находится в свободном падении. За эти 30 секунд он должен разогнаться, сгруппироваться и выполнить очень быстро комплекс. Парашютистом, как и летчиком, нужно просто родиться. В этом деле нужна выдержка. Полина - человек не без таланта".
В Год белорусской женщины красивая половина человечества раскрывает и свои сильные стороны. Им подвластно небо. Профессионально обучаться парашютному спорту в Беларуси можно на бюджетной основе юношам и девушкам в возрасте от 15 до 20 лет включительно.