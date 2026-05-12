Международный союз современного пятиборья снял все ограничения с белорусов
Автор:Редакция news.by
Оттепель в мировом спорте продолжается. Международный союз современного пятиборья снял с белорусских спортсменов все ограничения.
Ведомство последовало рекомендации МОК от 7 мая, в которой говорилось, что белорусские атлеты должны выступать под национальной символикой и с гимном наряду с другими соперниками.
Такое решение было принято исполнительным советом UIPM. На этапе Кубка мира в болгарском Пазарджике на этой неделе белорусы еще будут выступать в нейтральном статусе, а начиная с этапа в Будапеште (с 9 по 13 июня) - абсолютно без всех ограничений.