"Настоящая зима задала настроение" - как биатлонная элита готовилась к Кубку Содружества в Раубичах
В преддверии главного спортивного события зимы - Кубка Содружества по биатлону, который прошел с 23 по 26 января 2026 года, - государственный тренер сборной Беларуси Юрий Альберс поделился в "Актуальном интервью" ожиданиями от турнира, рассказал о подготовке спортсменов и дал прогноз на новый олимпийский цикл. Белорусские и российские биатлонисты готовятся к пяти напряженным гонкам в "Раубичах", и, по словам тренера, этот старт - один из ключевых в сезоне.
Юрий Альберс не скрывает воодушевления от погодных условий, идеально подходящих для биатлона: "Настроение нам сама природа задала. Я не помню, когда мы видели такую зиму в последний раз. Настоящая зима, красота, солнце, белый снег".
Он подчеркнул, что на трассах "Раубичей" соберется элита мирового биатлона: "Сильнейшие белорусские и российские спортсмены. Когда мы уходили (с международной арены - Прим. ред.), мы были в лидерах. И россияне, и мы".
Отвечая на вопрос об отсутствии белорусских спортсменов на Олимпийских играх в Италии, Юрий Альберс констатировал, что команда к такому решению была готова: "Это неправильно, но мы не едем". При этом подготовка спортсменов шла в полном объеме, по олимпийскому циклу, чтобы быть готовыми к любому сценарию.
Главной альтернативной целью сезона для сборной теперь станут старты в Сочи и чемпионат России. Тренер уверен, что уровень конкуренции на Олимпиаде без белорусов и россиян будет принципиально иным: "С нами была бы конкуренция за очень высокие места, за подиум. Пусть это останется на их совести".
Спорткомплекс "Раубичи" подготовился к турниру основательно. Организаторы рассчитывают на аншлаг и готовят для болельщиков насыщенную программу за пределами стадиона: катание на лошадиных упряжках и санях, а также чемпионат Беларуси по снежному волейболу.
В 2026 году гонщиков ждет техническая новинка: изменена схема старта. Спортсмены будут стартовать в сторону, противоположную привычной, что позволит им около 150 м проходить прямо перед главными трибунами, усиливая зрелищность и контакт с публикой. "Для зрителей интереснее. Они будут реветь!" - радостно рассказал Юрий Альберс.
Все участники - и белорусские, и российские - проживают, тренируются и готовят лыжи непосредственно на территории комплекса.
Состав сборной Беларуси на Кубок Содружества - сильнейший. В нем такие звезды, как Антон и Динара Смольские, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов. Параллельно команда активно вводит в состав молодежь.
"В этом году у нас порядка шести молодых парней, вышедших из юниорского возраста, которые уверенно себя чувствовали в России", - отметил тренер. Среди подающих надежды он выделяет имя Александра Голяка, которое уже на слуху не только в Беларуси, но и у российских коллег. Аналогичная работа ведется и с женским составом.
Такая политика напрямую связана с новым олимпийским циклом, в котором белорусские биатлонисты будут участвовать обязательно. Успехи лидеров, вроде Антона Смольского, служат лучшей рекламой для развития детского биатлона по всей стране. Как отметил Юрий Альберс, отделения для занятий биатлоном есть в каждом регионе: от Витебска и Новополоцка до Гомеля, Новогрудка и поселка Мир в Гродненской области.