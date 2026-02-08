Настоящий праздник спорта обещают организаторы турнира "Снежный снайпер" в Раубичах

Легендарные Раубичи готовятся принять финал проекта Президентского спортивного клуба "Снежный снайпер". За путевки в решающий раунд боролись без малого 20 тыс. биатлонистов-любителей со всей страны. И только 168 лучших ребят получили возможность почувствовать себя настоящими профессионалами. Стадион мирового уровня, прямая трансляция гонок и тысячи болельщиков на трибунах - для юных снежных снайперов будут созданы великолепные условия.

Максим Леонович, представитель Президентского спортивного клуба: "Для болельщиков из Минска и обратно будет организовано транспортное сообщение. На объекте будут работать во время соревнований пункты обогрева, а для зрителей - насыщенная культурно-развлекательная программа. Поэтому ждем всех на нашем празднике спорта".