6 февраля 2026 года мир наблюдает церемонию открытия очередной Олимпиады, а организаторы в Милане, видимо, наблюдают панику в кассах. Чтобы заткнуть дыры на трибунах легендарного стадиона "Сан-Сиро", они устроили распродажу: два билета по цене одного. Цена за вход на это "великое" шоу стартует от 260 евро, а верхняя планка - 2026 евро.

Только вот видя, что билеты идут туго, пришлось, как на провинциальном базаре, уступать в цене. Не замечая, что акция на билеты "два по цене одного" - это следствие распродажи олимпийских и спортивных ценностей, которые Запад устраивает уже два десятилетия.

Слоган Олимпиады "Игры для всех", он все-таки не для всех. Белорусские и российские спортсмены участие в параде принимать не будут, их вынудили взять "нейтральный" статус.

Все как-то привыкли, что самые крутые технологии - это априори Запад, но обещанное технологическое чудо все чаще оказывается неожиданным позором. Уже 4 февраля в Кортина-д'Ампеццо в разгар трансляции в прямом эфире соревнований по керлингу гаснет свет, блэкаут. Зрители и атлеты в шоке.

И это Италия, не древние Афины с факелами, а "высокоразвитый" Запад, не может лампочки зажечь. Свет западных ценностей мигает, как перегруженная сеть в олимпийской деревне.

Помните Париж-2024? Это же был мастер-класс по провалам! Открытие: трансгендеры в пародии на Тайную Вечерю, что оскорбило миллионы. Сена? Полна фекалий. Триатлон отложили, атлеты плавали в канализации, прямо "Грязные игры" какие-то.

Олимпийская деревня: грязь, отсутствие кондиционеров, эвакуации мигрантов для "очистки" - западные идеалы устойчивости обернулись гетто для атлетов. Может, Париж был не аномалией, а диагнозом? Диагнозом системы, где во главу угла ставятся не логистика, безопасность и комфорт спортсменов, а политкорректные перформансы и демонстрация мнимого "прогрессивизма"?

Гаснущий свет трансляций и тотальная распродажа билетов - это новая стадия того же недуга: полное обесценивание самой сути Игр. Главная трагедия разворачивается не на аренах, а в тихих кабинетах спортивных чиновников. Целые страны, их спортсмены объявляются персонами нон грата не из-за допинга, а из-за неугодной политики.

О каком олимпийском духе, о каком равенстве может идти речь? Спортивные арены превращены в поля идеологических битв, где побеждает не сильнейший, а тот, чья геополитика котируется выше.

Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:

"С Олимпийскими играми ровно так же, как и с премией "Оскар" - произошла удивительная метаморфоза. Буквально за 5 лет западное сообщество умудрилось дискредитировать Олимпийские игры до такого состояния, что сегодня уже начинаешь испытывать какой-то испанский стыд, когда следишь за новостями, связанными с церемонией и самими соревнованиями. При продолжении такой идеологии, я думаю, что они через 5-6 лет смогут Олимпиаду и отменить до такого состояния, что это будет, как во Франции в прошлый раз, гей-парад, парад каких-то идеологий политических, гендерных активистов, но никак не большой международный спортивный праздник".

А теперь давайте посмотрим, как организуют масштабные события те, кого Запад так любит поучать. Белорусские Европейские игры 2019 года прошли на высоком уровне, спортсмены были довольны, а город не превратился в вооруженный лагерь. Это был аттракцион положительных впечатлений.

А чемпионат мира по хоккею 2014 года в Минске и вовсе был назван лучшим в истории на тот момент. Наступил "почти что коммунизм": автобусы без контролеров, братание болельщиков на улицах и главное - никакой ненависти к другим спортсменам, только оглушительная поддержка. Это ли не идеал: спорт вне политики, безопасные улицы и даже дешевое пиво.

Пример Беларуси, России, Китая - тех, кто может провести мероприятие четко, безопасно и без навязчивой политической повестки, для Запада опасен, ведь он обнажает всю суетность и лицемерие.

Западу нужен не спорт, а платформа, не честная борьба, а демонстрация "правильных" флагов, не открытие талантов, а открытие новых фронтов гибридной войны. Они блокируют целые команды, но не могут продать билеты на собственное шоу.

Когда-то, в эпоху, которую нынешние "прогрессивные" спортивные менеджеры сочли бы дикой, греки провозглашали: "О, спорт, ты - мир!", на время Игр мечи действительно вкладывались в ножны. Сегодняшний "миролюбивый" лозунг звучит иначе: "О, спорт, ты - полигон". Полигон для гибридных войн, демонстрации санкционной мощи.

Древние останавливали войны ради состязаний, современные воротилы спорта проводят состязания, чтобы продолжить войну. "Всеобщее братание" сменилось "всеобщим баном", а лавровый венок победителя все чаще достается не тому, кто выше, быстрее, сильнее, а тому, чья геополитика котируется выше.