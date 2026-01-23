Природа благоволит - в "Раубичах" стартовал четвертый этап Кубка Содружества по биатлону

В "Раубичах" стартовал четвертый этап Кубка Содружества по биатлону. На протяжении трех дней лучшие стреляющие лыжники Беларуси и России определят сильнейших.

Сегодня в программе соревнований значились две спринтерские гонки, где наши биатлонисты и порадовали.

Кубок Содружества. Мужской спринт: Антон Смольский - с бронзой

Уже в первый соревновательный день четвертого этапа Кубка Содружества по биатлону у нашей сборной медаль домашнего турнира. Спорткомплекс "Раубичи" в эти дни просто живет этим прекрасным непредсказуемым видом спорта, тем ценнее здесь награда. Мы сегодня следили и за женским спиритом, и за мужским. Капитан команды принес Беларуси первую награду.

биатлонист на лыжне

Гонку с приставкой "супер" подарили нам парни - с нулем в графе "промахи" уходил на заключительный круг Антон Смольский, как и его главные соперники по скорости - Савелий Коновалов и Саид Каримулла Халили. В итоге наш капитан боролся, и он - с бронзой. Тем интереснее завтра будет гонка-преследование.

Антон Смольский, лидер общего зачета Кубка Содружества по биатлону:

"Сегодня получился плотный спринт. Первая шестерка находится в малом проигрыше. Поэтому тем интереснее будет завтра, потому что цена выстрела будет огромной".

белорусские флаги на трибунах болельщиков

Кроме медали, сегодня океан положительных эмоций подарили организаторы соревнований. Целая россыпь активностей для посетителей спорткомплекса "Раубичи" подготовлена здесь: и прогулка на лошадиной упряжке, и снежный волейбол, и огромный фуд-корт. Отсюда самые теплые эмоции у болельщиков.

"Атмосфера вообще сказочная, особенно с такой погодой. Снег, зима, мороз. Классно! Настроение тоже бодрое", - делится впечатлениями болельщица.

Порадовала сказочной зимней атмосферой и погода, причем белорусы уже и здесь сработали на упреждение, заготовив снег на 2027 год.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

"Природа благоволит в этом году нам настолько, что сегодня у нас идеальные условия, о которых можно было еще несколько лет назад мечтать. Снега столько, что мы уже заготовили на следующий год"!

Итоги женской спринтерской гонки на Кубке Содружества по биатлону

биатлонист на трасе

Нашим девушкам сегодня, к сожалению, медалями всех нас порадовать не получилось. Однако юная Елена Кулак все-таки порадовала. Она показала свой лучший результат в карьере, став девятой на этапе Кубка Содружества. Проверка резерва боем в такой ситуации также дорогого стоит. Анна Соло -11-я, Динара Смольская сегодня 13-я.

Елена Кулак, член женской сборной Беларуси по биатлону:

"Задача была - метко стрелять, быстро бежать. Со стрельбой справилась".

"Я была очень удивлена, когда увидела, что на трибуне почти нет свободных мест. И это очень здорово. Даже в морозную погоду люди пришли порадовать себя, порадовать нас", - сказала олимпийская чемпионка по биатлону Динара Смольская.