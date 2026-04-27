Прыжки с высоты 2200 метров с улыбкой - так белорусские парашютистки покоряют небо

Белорусские девушки Беларуси доказывают, что им подвластны любые вершины. Они прыгают с высоты 2200 метров и делают это с улыбкой.

Полина Власова впервые с небом встретилась в 12 лет, а теперь парашютный спорт для нее - дело жизни. В составе национальной команды участвует в международных соревнованиях. Недавно из Саратова привезли Кубок ДОСААФ СНГ - первое общекомандное место.

Профессионально обучаться парашютному спорту в Беларуси можно на бюджетной основе юношам и девушкам в возрасте от 15 до 20 лет включительно.

