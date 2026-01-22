Раубичи готовы к проведению четвертого этапа Кубка Cодружества

Время большого биатлона - белорусские Раубичи готовы встречать гостей и участников четвертого этапа Кубка Cодружества. Для болельщиков и экспертов это уникальная возможность увидеть в деле звезд спорта мировой величины.

Так, например, из России едут лучшие. В заявке сразу несколько призеров Олимпийских игр. Атлеты уже провели контрольные тренировки. Трасса находится в идеальном состоянии.

Раубичи готовы встречать гостей турнира

У олимпийской чемпионки Пхенчхана Динары Смольской перед стартом четвертого этапа Кубка Содружества прошла контрольная тренировка. Спортсменка предельно сконцентрирована на своей работе на стрельбище.

Дома и стены помогают, но выступать в Раубичах - значит нести груз ответственности перед родными болельщиками. Чтобы подойти к форуму в наилучшей форме, лидеры белорусской сборной - чета Смольских, Анна Сола и Дмитрий Лазовский - прошли кэмп в словенской Поклюке. А остальные наши биатлонисты соревновались на этапе Кубка России в Демино.

Динара Смольская, олимпийская чемпионка по биатлону

Динара Смольская, олимпийская чемпионка по биатлону:

"Я чувствую себя неплохо. Мы соревновались две недели, нам дали возможность подготовиться к главным стартам. Я считаю, что для нас это, наверное, важнейший старт в сезоне".

День перед началом состязаний насыщенный не только у стреляющих лыжников, но и представителей СМИ. Сотрудники Белтелерадиокомпании проводят финальный тракт.

В комплекс заехали две передвижные телевизионные станции. Спортивный канал "Беларусь 5" готов показывать гонки в полном объеме, хотя именно биатлон считается одним из самых сложных видов спорта для организации телетрансляции.

Камера, которую называют "пауком"

Такого количества ТВ-техники прежде в Раубичах не бывало. В трансляции задействуют почти 40 камер. Камера, которую называют "пауком", пожалуй, одна из основных. Устройство летает над стадионом и, соответственно, дает картинку старта атлетов, их финиша и работы на стрельбище.

На огневом рубеже фанатов ожидает новшество. Конфигурация трассы изменилась. Обычно после стрельбы биатлонисты убегали налево. Но теперь все будут ехать направо.

Для показа гонки спортсменов на сложном отрезке будет задействована камера на тросе.

Нынешний январь порадовал комплекс обильными снегопадами и сильными морозами, поэтому проблем с подготовкой трассы не возникло. Более того, если раньше холодный материал заготавливали впрок, то сейчас ситуация обратная - от излишков приходится избавляться.

Леонид Карась, замдиректора РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи"

Леонид Карась, замдиректора РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи":

"За состояние трассы беспокоиться не приходится. Поменяли конфигурацию трассы, трасса получилась намного интереснее. И такой момент: по правой стороне, где у нас обычно проходили гонки, сейчас идет устройство системы оснежения".

Для болельщиков подготовлена насыщенная программа. Во время Кубка Содружества на территории комплекса развернется зона торговли, пройдут соревнования по снежному волейболу, будут организованы развлечения для детей.

Алексей Иеропес, начальник отдела маркетинга, туризма и платных услуг РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи"

Алексей Иеропес, начальник отдела маркетинга, туризма и платных услуг РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи":

"Два варианта билетов: стандартные - на трибуне и VIP-билеты -можно будет зайти в судейский павильон и уже в помещении наблюдать за гонками. Если у кого-то нет личного транспорта, по традиции можно будет добраться на экспресс-автобусе 949Э".

бронзовый призер чемпионата мира по биатлону - 2021 Анна Сола.

"Одеваться еще теплее, чем вы думаете, брать с собой горячий чай. И будет горячо!" - пообещала болельщикам бронзовый призер чемпионата мира по биатлону - 2021 Анна Сола.

Старт спринта у женщин в пятницу, 23 января, в 12:00. В 15:00 на дистанцию уйдут мужчины. Также в программе четвертого этапа Кубка Содружества пасьюты и смешанная эстафета. Эти гонки запланированы на субботу и воскресенье.