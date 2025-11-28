3.72 BYN
Раубичи принимают турнир по баскетболу "Спешиал Олимпикс"
Автор:Редакция news.by
В Раубичах проходит традиционный баскетбольный турнир. В нем принимают участие воспитанники специальных школ-интернатов, а также пансионатов для людей с особенностями психофизического развития (всего около 100 человек из 8 городов нашей страны).
Турнир - одно из направлений специального проекта "Спешиал Олимпикс". Он помогает ребятам успешнее реабилитироваться и социализироваться. Команды разделили по дивизионам в зависимости от способностей детей. 28 ноября ближе к вечеру станут известны победители и призеры соревнований.
Каждый ребенок увезет из Раубич не только яркие и позитивные воспоминания, но и контакты своих новых друзей. Уже в декабре в рамках проекта пройдет традиционный рождественский турнир по боулингу.