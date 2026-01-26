Рутенко: Некоторые спортивные структуры и федерации по-прежнему в плену кураторов

Мировой спорт идет к своему оздоровлению, но некоторые спортивные структуры и федерации по-прежнему в плену кураторов, которые не дают отмашку на восстановление в правах белорусских атлетов.



Таким мнением в интервью "Первому информационному" поделился председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Рутенко. Он приехал в Словению поддержать нашу команду по мини-футболу, которая участвует в финальной стадии чемпионата Европы.



Вот у УЕФА, по мнению Рутенко, нужно поучиться многим, ведь руководитель европейского футбола словенец Александер Чеферин всегда высказывал нам поддержку, и поэтому по-прежнему наши футбольные команды выступают на мировой арене под флагом и гимном. А волейбол, баскетбол, гандбол и хоккей управляемы извне.

Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации: "Со времен моих выступлений еще в Словении у меня хорошие отношения сложились с Александером Чефериным. И когда пошли обострения, он, помимо того, что возглавляет сейчас УФА, сам адвокат. Несмотря на все то большое давление, которое на него, в том числе, оказывалось, он занял справедливую позицию, которая защищает права спортсменов".