Рутенко: Некоторые спортивные структуры и федерации по-прежнему в плену кураторов
Мировой спорт идет к своему оздоровлению, но некоторые спортивные структуры и федерации по-прежнему в плену кураторов, которые не дают отмашку на восстановление в правах белорусских атлетов.
Таким мнением в интервью "Первому информационному" поделился председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Рутенко. Он приехал в Словению поддержать нашу команду по мини-футболу, которая участвует в финальной стадии чемпионата Европы.
Вот у УЕФА, по мнению Рутенко, нужно поучиться многим, ведь руководитель европейского футбола словенец Александер Чеферин всегда высказывал нам поддержку, и поэтому по-прежнему наши футбольные команды выступают на мировой арене под флагом и гимном. А волейбол, баскетбол, гандбол и хоккей управляемы извне.
Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации: "Со времен моих выступлений еще в Словении у меня хорошие отношения сложились с Александером Чефериным. И когда пошли обострения, он, помимо того, что возглавляет сейчас УФА, сам адвокат. Несмотря на все то большое давление, которое на него, в том числе, оказывалось, он занял справедливую позицию, которая защищает права спортсменов".
Также Рутенко подчеркнул, что Всемирная теннисная ассоциация рано или поздно допустит белорусских юниоров со всеми правами, несмотря на то, что не спешит реагировать на рекомендации МОК.