Саснович вышла в основную сетку турнира WTA в Линце

Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в основную сетку турнира категории WTA-500 в австрийском Линце, пишет БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке за попадание в основной этап белоруска, занимающая 115-е место в мировом рейтинге, переиграла в двух партиях украинку Ангелину Калинину (120-я позиция) - 6:3, 6:2. В первом квалификационном раунде Саснович разгромила чешскую теннисистку Линду Фрухвиртову (143-й номер рейтинга WTA) - 6:0, 6:1.

Еще одна белорусская теннисистка Ирина Шиманович (182) почти за три часа уступила в упорном трехсетовом поединке хорватке Донне Векич (104) - 6:4, 6:7 (4:7), 4:6. На старте квалификации Шиманович обыграла представительницу Андорры Викторию Хименес Касинцеву (107) - 7:5, 6:3. 7 апреля в 1/8 финала парного разряда Ирина Шиманович и россиянка Мария Козырева встретятся с российско-японским тандемом Людмила Самсонова / Мию Като.

Соревнования в Линце завершатся 12 апреля. Год назад победительницей стала российская теннисистка Екатерина Александрова, а в 2020 году чемпионкой была Арина Соболенко.